Сенатор от Крыма заявил о создании военно-гражданских администраций с «силовым прикрытием» на юге Украины

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На юге Украины в областях, которые контролируют российские военные, начали создавать военно-гражданские администрации для управления территориями и решения вопросов жизнедеятельности населения, рассказал ТАСС сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Создаются военно-гражданские администрации, кто-то же должен управлять этими территориями, особенно в тех населенных пунктах, где местные власти, местное руководство вообще отстранилось от решения проблем граждан этих населенных пунктов», — заявил член Совета Федерации.

Он отметил, что новым администрациям нужно «военное и силовое обеспечение и прикрытие», поскольку они также решают вопросы, связанные «с борьбой с диверсионными группами».

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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Ранее российские государственные сайты RT и радио Sputnik сообщали о «новых властях» на украинских территориях, занятых военными из России. В частности, в Херсонской области. Депутат местного областного совета Сергей Хлань заявлял, что с апреля на занятых российскими войсками территориях собираются ввести в обращение рубли. В свою очередь партия «Единая Россия» объявила об открытии собственного «центра гуманитарной помощи» в осажденном Мариуполе. При этом власти России с самого начала войны говорят, что не собираются оккупировать Украину.

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