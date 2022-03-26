Глава Киевской ОВА: российские войска похитили мэра Славутича и попытались разогнать митинг местных жителей стрельбой

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Российские войска вошли в украинский город и захватили местную больницу, сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

По его словам, мэр города Юрий Фомичев похищен, а участников митинга против российского вторжения попытались разогнать стрельбой в воздух и светошумовыми гранатами. Позже телеграм-канал «Инсайдер Украина» сообщил, что Фомичева отпустили и он выступил перед протестующими.

На одном из видео очевидцев, которое опубликовал УНИАН, группа людей в центре Славутича скандирует «*****» (нафиг) и «Слава Украине», после чего в ответ раздаются выстрелы. Судя по опубликованной агентством фотографии, среди участников акции могут быть раненые.

21 марта сообщалось, что митингующих против российского вторжения обстреляли и забросали светошумовыми гранатами на площади Свободы в Херсоне.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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