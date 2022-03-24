Производители продуктов попросили Генпрокуратуру подтвердить, что они могут использовать логотипы Facebook и Instagram на упаковке

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Российские производители продуктов питания попросили Генеральную прокуратуру РФ подтвердить, что они вправе использовать логотипы и ссылки на Facebook и Instagram на упаковке своих продуктов.

Как сообщает «Коммерсант», объединение направило соответствующее письмо в Генпрокуратуру РФ спустя три дня после того, как 21 марта суд объявил Meta — материнскую компанию Facebook и Instagram — «экстремистской организацией».

В письме сказано, что поставщики и торговые сети стали обращаться в «Руспродсоюз» из-за того, что на упаковке присутствуют логотипы упомянутых соцсетей и ссылки на страницы в них.

В союзе считают, что в случае замены упаковки предприятия остановятся, а товары выйдут из оборота. Кроме того, есть сложности с закупкой импортной упаковки. В письме сказано, что заклеивание логотипов может привести к перебоям с отгрузками и потребует дополнительных трудовых и финансовых затрат, что в текущих условиях «недопустимо».

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Проект «Осторожно, новости» сообщает, что в одном из магазинов «Ашан» в Симферополе на торговых полках появилось предупреждение о том, что логотипы Facebook и Instagram на упаковке появились до того, как компанию Meta объявили «экстремистской».

21 марта Тверской районный суд Москвы объявил компанию Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, «экстремистской организацией» и запретил ее деятельность в России. Сами соцсети запретили на территории страны и заблокировали. Ограничения не затронули мессенджер WhatsApp, которым владеет Meta. Роскомнадзор запретил российским СМИ демонстрировать логотипы Meta, Facebook и Instagram.

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