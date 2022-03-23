WSJ: США готовят санкции против большинства депутатов Госдумы РФ из-за войны в Украине

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Администрация президента США Джо Байдена на фоне войны в Украине готовит новые санкции против 400 россиян, в том числе 328 депутатов Госдумы РФ и представителей российской элиты. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников и внутренние документы.

По данным издания, санкции скоординированы с Евросоюзом и членами «Большой семерки» (G7). Ожидается, что Байден объявит о новых ограничениях во время своей поездки в Европу 24 марта. В тот же день, как ранее сообщал Белый дом, в Брюсселе состоится внеочередной саммит НАТО.

Западные страны также обсуждают членство России в «Большой двадцатке» — G20, сообщает Reuters. Ранее в Польше заявили, что предложили американским властям исключить РФ из группы.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон и его союзники изучают этот вопрос. «Что касается вопроса о G20, я просто скажу следующее: мы считаем, что Россия больше не может как обычно вести дела в международных институтах и в международном сообществе», — заявил он.

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Всего в Госдуме РФ 450 депутатов. Ранее против тех из них, кто поддержал признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, уже были введены европейские санкции.

После российского вторжения в Украину США ввели несколько раундов санкций против РФ. Они затронули ряд крупных российских банков, лично президента России Владимира Путина и высокопоставленных политиков. Кроме того, Вашингтон ужесточил правила экспорта в РФ микроэлектроники и запретил импорт российских нефти и газа.

В ответ Россия ввела персональные санкции против премьер-министра Канады Джастина Трюдо, президента США Джо Байдена, а также еще 12 высокопоставленных американских чиновников.

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