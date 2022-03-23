ЦБ объявил о возобновлении 24 марта торгов на фондовом рынке Московской биржи

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Центробанк объявил, что 24 марта на секции фондового рынка Московской биржи пройдут торги 33 акциями, которые входят в индекс Московской биржи. Торги пройдут с 9:50 до 14:00.

Речь идет, в частности, об акциях «Газпрома», «Роснефти», «Норникеля», «Сургутнефтегаза», Сбербанка, ВТБ, «Аэрофлота», «Лукойла», МТС.

«По указанным бумагам будет установлен запрет », — заявили в ЦБ.

Торги на секции фондового рынка Московской биржи не проводились с 25 февраля. 24-го, в день российского вторжения в Украину, на рынке произошел обвал.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь