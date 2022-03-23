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ЦБ объявил о возобновлении 24 марта торгов на фондовом рынке Московской биржи

Источник: Банк России

Центробанк объявил, что 24 марта на секции фондового рынка Московской биржи пройдут торги 33 акциями, которые входят в индекс Московской биржи. Торги пройдут с 9:50 до 14:00.

Речь идет, в частности, об акциях «Газпрома», «Роснефти», «Норникеля», «Сургутнефтегаза», Сбербанка, ВТБ, «Аэрофлота», «Лукойла», МТС.

«По указанным бумагам будет установлен запрет коротких продаж», — заявили в ЦБ.

Торги на секции фондового рынка Московской биржи не проводились с 25 февраля. 24-го, в день российского вторжения в Украину, на рынке произошел обвал.

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