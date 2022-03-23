Ставку по льготной ипотеке в России повысят с 7% до 12%

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Правительство России предлагает с 1 апреля повысить процентную ставку по льготной ипотеке с 7% до 12%. Об этом на совещании у президента России Владимира Путина заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

У нас действует до 1 июля льготная ипотечная программа для кредитов до 3 миллионов по ставке 7%. Сейчас считаем, что пришло время изменить параметры, вернуться к тому, как они были ранее. А именно, поднять ставку до 12%, в сегодняшних условиях это неплохая ставка…

При этом правительство считает нужным сохранить существующие ставки по сельской, семейной и дальневосточной ипотеке, добавил Хуснуллин.

Также предлагается снова увеличить максимальную сумму кредита. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — с трех до 12 миллионов рублей, во всех остальных регионах — с 3 до 6 миллионов.

Обновлено. Путин поддержал предложения правительства, сообщает ТАСС.

После начала войны в Украине 24 февраля Россия столкнулась с жесткими экономическими санкциями. На их фоне Центробанк поднял с 9,5% до 20%.

Также война и санкции привели к ускорению инфляции, оттоку вкладов из банков, падению курса рубля и введению жестких валютных ограничений.

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