ФНС на фоне санкций ускорила возврат налоговых вычетов

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Руководство Федеральной налоговой службы разослало в налоговые инспекции распоряжение о необходимости за 15 дней проводить проверки по декларациям 3-НДФЛ, которые россияне подают для получения . Об этом РБК рассказали два источника.

Речь идет о сокращении сроков проверок по социальным и имущественным вычетам. Как уточняет издание, раньше на проверки по социальным вычетам давалось три месяца и еще месяц на перечисление возврата. По имущественным вычетам на проверку отводился месяц, на зачисление средств — еще 15 дней.

По словам одного из собеседников РБК, ускорение проверок «носит социальное предназначение» и позволит жителям страны оперативнее получить возвраты по налогам, что «актуально в условиях санкционного давления».

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В ближайшее время проверки действительно будут проводиться в более короткие сроки, подтвердили в пресс-службе ФНС, уточнив, что будет учитываться загрузка сотрудников налоговых органов. Конкретные параметры сроков ведомство не назвало.

«В текущих экономических реалиях налоговые органы особое внимание уделяют задаче рассмотрения заявлений граждан на получение налоговых вычетов и, как следствие, возврата налога», — заявили в налоговой службе.

В последние недели США, Евросоюз и другие страны ввели против России несколько раундов крайне жестких санкций. Эти меры стали ответом на российское вторжение в Украину и признание Москвой независимости самопровозглашенных республик Донбасса.

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