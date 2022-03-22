«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о признании участников «спецоперации» в Украине ветеранами боевых действий

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Группа депутатов и сенаторов от «Единой России» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который наделяет участников «спецоперации» Вооруженных сил РФ в Украине статусом ветеранов боевых действий.

Предложенный документ полностью повторяет законопроект, который в конце февраля представило министерство обороны России. Один из авторов законопроекта, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что проект, поступивший в Госдуму, разработан «в тесном контакте с Минобороны РФ».

Действие законопроекта, по словам Турчака, распространяется на десятки тысяч военнослужащих, сотрудников Росгвардии и других правоохранительных органов.

«Они получат доступ к системе социальной защиты, которой уже пользуются ветераны операций в Афганистане, Сирии и других „горячих точек“. Это дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое», — заявил Турчак.

В министерстве обороны РФ ранее оценили предполагаемые расходы федерального бюджета на эти цели в 2022 году в пять миллиардов рублей.

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