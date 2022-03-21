Верховный суд Бразилии отменил решение о блокировке Telegram

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Федеральный верховный суд Бразилии отозвал решение о блокировке мессенджера Telegram, после того как компания выполнила требования властей. Об этом сообщил местный телеканал Globo.

17 марта бразильские власти решили заблокировать Telegram за неоднократное неисполнение судебных решений. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил ситуацию «недопониманием» и проблемой с пересылкой электронных писем между Telegram и Верховным судом Бразилии. По его словам, из-за этого администрация мессенджера не получила часть требований властей, а суд не дождался ответа и принял решение о блокировке Telegram.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

После этого суд потребовал от Telegram в течение суток исполнить требования властей, в том числе назначить официального представителя в Бразилии, сообщить властям о принятых мерах по борьбе с фейковыми новостями, а также удалить из телеграм-канала президента Бразилии Жаира Болсонару сообщения со ссылками на сведения, которые относятся к тайне следствия.

Подробности

В Бразилии решили заблокировать Telegram за неудаление запрещенного контента Дуров объяснил, что команда мессенджера пропустила требования властей — они пришли на старую почту

Подробности

В Бразилии решили заблокировать Telegram за неудаление запрещенного контента Дуров объяснил, что команда мессенджера пропустила требования властей — они пришли на старую почту

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь