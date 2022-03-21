CD Projekt RED объявила о разработке следующей игры по «Ведьмаку»
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Польская студия CD Projekt RED объявила, что работает над следующей игрой в серии «Ведьмак». Сообщение об этом появилось на сайте игры.
Мы рады сообщить, что работаем над следующим проектом в серии игр «Ведьмак», который положит начало новой саге в этой вселенной. Дополнительные подробности о будущей игре — сроки разработки или дата выхода — на текущий момент не раскрываются.
CD Projekt RED разработала три части «Ведьмака» по фэнтези польского писателя Анджея Сапковского. Последняя часть видеоигры — «Ведьмак 3» — вышла в 2015 году, после чего в течение года вышли два дополнения. В декабре 2020 года разработчики представили новую видеоигру Cyberpunk 2077.
В марте 2022 CD Projekt RED перестала продавать свои игры в России из-за войны в Украине.