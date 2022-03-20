Губернатор Севастополя подтвердил гибель заместителя командующего Черноморским флотом в бою под Мариуполем

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Заместитель командующего Черноморским флотом России, капитан первого ранга Андрей Палий погиб в бою под Мариуполем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Развозжаев уточнил, что информация о гибели Палия поступила в субботу, 19 марта.

Утром 20 марта о гибели Палия сообщали представители Вооруженных сил Украины.

Ранее украинская сторона сообщала о гибели в ходе боевых действий пятерых российских генералов. Официальные лица в РФ подтвердили только одну смерть — заместителя командующего 41-й армии Андрея Суховецкого.

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