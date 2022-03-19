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Режиссер номинированного на «Оскар» мультфильма «Боксбалет» не сможет участвовать в церемонии — он не получил визу США

Источник: ТАСС

Российский режиссер Антон Дьяков, чей мультфильм «Боксбалет» номинировали на премию «Оскар», рассказал, что не получил визу для въезда в США и не сможет принять участие в церемонии. Об этом он заявил на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, сообщает ТАСС.

Дьяков рассказал, что подавал документы на визу в другой стране, поскольку в России консульства США «закрыты уже давно». Однако никаких сообщений о статусе документов ему не пришло. «Даже не было сообщений о том, что „приходите на собеседование“, или что-то такое», — сообщил режиссер.

Обиды нет. Многие спрашивают, еду ли я, и сожалеют в ответ. Эта реакция, жалость в мой адрес — не самое приятное чувство, в том плане, что ну, братцы, тяжелое сейчас время, чтобы мне сейчас ныть по поводу того, что меня не пускают на «Оскар», когда многие люди находятся в экстремальных условиях.

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Церемония награждения победителей премии «Оскар» запланирована на 27 марта. В категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» помимо российского «Боксбалета» представлены «Дела искусства» Джоанны Куинн, «Бестия» Хьюго Коваррубиаса, «Робин» Дэна Оджари и Майкла Плиза, а также «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго. Лидерами по количеству номинаций в этом году стали «Власть пса» Джейн Кэмпион и «Дюна» Дени Вильнева.

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