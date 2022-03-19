Полиция пришла к петербургским журналистам, задержанным во время акций против войны

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В Петербурге сотрудники полиции пришли к журналистам, которых ранее задерживали на антивоенных акциях, сообщила «Сота».

Утром 19 марта участковый пришел домой к журналисту «Соты» Петру Иванову и пояснил, что его направили из-за задержания Иванова на несанкционированном митинге. Как предполагает «Сота», речь идет об антивоенной акции 6 марта.

17 марта полиция искала другую журналистку «Соты» — Нику Самусик — по адресу ее прописки в общежитии СПбГУ, отмечает издание.

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Кроме того, о визите участковых 19 марта рассказала фотокорреспондент «Новой газеты» Елена Лукьянова. «По словам участкового, им пришли списки задержанных, и его миссией было уведомить людей из списка о том, что они не должны участвовать в несогласованных акциях», — сообщила она в фейсбуке.

По словам Лукьяновой, полицейский вписал ее паспортные данные в некий бланк, где, в частности, была фраза о совершении противоправных действий и перечисление . Журналистка отказалась его подписывать.

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