«Медиазона» и «Сетевые свободы»: больше всего протоколов о дискредитации военных составлено в Калининграде и Томске
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Больше всего административных протоколов по новой статье о дискредитации российских военных (20.3.3 КоАП) было составлено в Калининграде и Томске, следует из инфографики «Медиазоны» составленной по данным «Сетевых свобод».
В Калининграде были составлены по меньшей мере 58 протоколов, в Томске — 25. В других городах известно лишь о нескольких административных делах.
Поводами для протоколов становились, в частности, одиночные пикеты, символика на одежде, публикации в соцсетях.
Административные протоколы о дискредитации использования российских военных составляют за антивоенные высказывания. Второе такое нарушение в течение года — повод для возбуждения уголовного дела, приговором по которому может быть реальное лишение свободы.