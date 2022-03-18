ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20%
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на рекордно высоком уровне 20%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
В Центробанке подчеркнули, что предыдущее решение о резком повышении ставки «поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен».
Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг.
В ЦБ отметили, что ожидают возвращения инфляции к 4% в 2024 году.
На предыдущем заседании 28 февраля ЦБ поднял ставку сразу на 11,5 процентного пункта — с 9,5% до 20%. Причиной этого регулятор назвал «кардинально изменившиеся внешние условия» для российской экономики.