ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20%

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Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на рекордно высоком уровне 20%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В Центробанке подчеркнули, что предыдущее решение о резком повышении ставки «поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен».

Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг.

В ЦБ отметили, что ожидают возвращения инфляции к 4% в 2024 году.

На предыдущем заседании 28 февраля ЦБ поднял ставку сразу на 11,5 процентного пункта — с 9,5% до 20%. Причиной этого регулятор назвал «кардинально изменившиеся внешние условия» для российской экономики.

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