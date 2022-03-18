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Российским и белорусским дипломатам запретили вход в здание Европарламента

Источник: Роберта Метсола

Европейский парламент запретил дипломатам и чиновникам из России и Беларуси вход на территорию своих зданий в Брюсселе в связи с российским вторжением в Украину. Об этом сообщила председатель Европарламента Роберта Метсола.

«В доме демократии нет места тем, кто хочет разрушить демократический порядок», — заявила она.

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