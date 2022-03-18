Российским и белорусским дипломатам запретили вход в здание Европарламента
Источник: Роберта Метсола
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Европейский парламент запретил дипломатам и чиновникам из России и Беларуси вход на территорию своих зданий в Брюсселе в связи с российским вторжением в Украину. Об этом сообщила председатель Европарламента Роберта Метсола.
«В доме демократии нет места тем, кто хочет разрушить демократический порядок», — заявила она.