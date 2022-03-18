«Мосфильм» предложил запустить в повторный прокат «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Сталкера» и «Курьера»
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Киноконцерн «Мосфильм» предложил российским кинотеатрам выпустить в повторный прокат 12 фильмов из своего архива, сообщает «Интерфакс».
В список вошли: «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер» Андрея Тарковского, «Мы из джаза», «Курьер» и «Белый тигр» Карена Шахназарова, «Илья Муромец» и «Вий» Александра Птушко , «Самая обаятельная и привлекательная» Геральда Бежанова и «Холодное лето пятьдесят третьего…» Александра Прошкина.
Самым поздним фильмов из этого списка является «Белый тигр», снятый в 2012 году, а самым ранним — «Илья Муромец», снятый в 1956-м.
После вторжения России в Украину крупнейшие кинокомпании мира — Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal — приняли решение приостановить выход своих фильмов в российских кинотеатрах.