Минфин предложил перераспределить полтриллиона рублей в бюджете для борьбы с последствиями санкций

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Российский Минфин РФ предложил перераспределить часть утвержденных расходов бюджета «в целях минимизации последствий ограничительных мер».

В бюджете на 2022 год, сообщает «Интерфакс», финансовое ведомство хочет перераспределить расходы на общую сумму 485,8 миллиарда рублей (примерно 2% от всех расходов, заложенных в бюджет).

Речь идет о средствах, «возможность использования которых в текущих условиях представляется невозможной или нецелесообразной», заявил Минфин. О каких именно расходных статьях идет речь, пока не уточняется. Минфин лишь заверил, что планируемые расходы бюджета на оплату труда, дотации и субвенции бюджетам регионов сокращать не планируется.

На фоне санкций, введенных в отношении России из-за вторжения в Украину, власти РФ объявили о планах повысить все социальные выплаты и пособия, а также зарплаты бюджетникам. Также были анонсированы новые меры соцподдержки семей с детьми.

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