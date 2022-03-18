«Громадське» сообщил об исчезновении журналистки Виктории Рощиной в оккупированных районах Украины. По данным телеканала, ее задержала ФСБ

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Телеканал «Громадське» сообщил, что его журналистка Виктория Рощина пропала во время командировки на оккупированные российской армией территории Украины и была, по данным канала, задержана ФСБ.

Двое суток мы прилагали все усилия, чтобы освободить журналистку непубличным способом. Но это оказалось безрезультатным. Поэтому мы призываем украинское и международное сообщество помочь информационно и действиями освобождению журналистки hromadske Виктории Рощиной .

Рощина перестала выходить на связь 12 марта. По данным «Громадське», в этот день она находилась в Бердянске. Предположительно 15 марта Рощина была задержана ФСБ. Целью ее поездки был Мариуполь.

11 марта был опубликован репортаж Рощиной о ситуации в Энергодаре.

Как писал «Громадське», на занятых российскими войсками территориях Украины происходят похищения. Российские силовики, как утверждается, задерживают правых активистов, ветеранов боевых действий, представителей местных властей и журналистов.

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