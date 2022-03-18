Греция заявила о готовности восстановить разрушенный роддом в Мариуполе

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Греция выразила готовность восстановить родильное отделение больницы № 3 в Мариуполе, по которому 9 марта был нанесен ракетный удар. Об этом написал в твиттере премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Греция готова восстановить родильный дом в Мариуполе, центре греческого меньшинства в Украине, дорогом нашему сердцу городе и символе варварской войны.

Власти Украины первоначально сообщали, что в результате обстрела роддома погибли три человека, в том числе ребенок, еще 17 получили ранения. Позже стало известно, что умерли пострадавшая при обстреле беременная женщина и ее нерожденный ребенок. Российские СМИ и Минобороны настаивают на том, что сообщения об ударе по больнице в Мариуполе «фейк» и «информационная провокация киевского режима».

17 марта министр культуры Италии Дарио Франческини сообщил, что его страна готова восстановить разрушенный в результате обстрела драматический театр в Мариуполе.

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