Европейские политики предложили выдвинуть Зеленского и народ Украины на Нобелевскую премию мира

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Группа действующих и бывших европейских политиков предложила выдвинуть президента Украины Владимира Зеленского и народ Украины на соискание Нобелевской премии мира. Соответствующее обращение датировано 11 марта, но о нем стало известно только сейчас.

Авторы обращения «в свете исторически беспрецедентных событий» предложили Нобелевскому комитету продлить процедуру выдвижения на премию до 31 марта, «чтобы дать возможность выдвинуть на Нобелевскую премию мира президента Зеленского и народ Украины». Сейчас прием заявок на премию закрыт.

«Мы верим, что сейчас самое время показать народу Украины, что мир на их стороне», — сказано в обращении.

Обращение подписали 36 политиков, в основном из Нидерландов, например, бывший министр обороны Анк Бийлевелд и бывший глава МИД Бен Бот. Также выдвижение Зеленского на премию поддержали несколько действующих депутатов Европарламента.

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