Бывшего главу Раменского района Подмосковья приговорили к 9,5 годам колонии по обвинению в убийстве любовницы. Сначала присяжные его оправдали, а после пересмотра дела признали виновным

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Подольский городской суд приговорил бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова к 9,5 годам колонии по делу об убийстве зампредседателя местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Об этом сообщила областная прокуратура.

Согласно приговору суда, который пока не вступил в силу, отбывать наказание бывший чиновник должен будет в колонии строгого режима.

Процесс по делу Кулакова проходил с участием присяжных. В октябре 2021 года они оправдали Кулакова, после чего бывшего чиновника освободили в зале суда. Как сообщает ТАСС, в декабре Мособлсуд по жалобе прокуратуры отменил приговор и направил дело на пересмотр. Кулакова снова арестовали.

11 марта присяжные признали Кулакова виновным, но заслуживающим снисхождения. Прокуратура просила приговорить бывшего главу Раменского района к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

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Андрея Кулакова задержали в 2019 году. Как считает следствие, он задушил 39-летнюю Исаенкову на почве личного конфликта. СМИ называли их любовниками. Бывший чиновник не прошел проверку на полиграфе, а на теле погибшей нашли его биологические следы, заявляли в СК. В суде Кулаков признал, что состоял в близких отношениях с Исаенковой, но отрицал вину в ее убийстве.

Кулаков работал в органах власти Раменского района с 2004 года, возглавив район в 2016 году. За несколько дней до задержания он ушел с поста.

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