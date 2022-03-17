В Казани прошли обыски по делу о склонении к массовым беспорядкам. Его возбудили из-за чата в телеграме, где обсуждалась антивоенная акция

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В Казани в рамках расследования уголовного дела о прошла серия обысков. Основанием для дела стало сообщение одного из участников в телеграм-чате, где обсуждалась акция против войны в Украины.

Согласно постановлению об обыске, которое опубликовал глава «Агоры» Павел Чиков, дело было возбуждено Следственным комитетом по Татарстану еще 14 марта. Его расследованием занимается отдел по особо важным делам.

По данным следствия, 3 марта «неустановленное лицо» из Казани написало в открытом чате: «Я еще предлагаю купить мегафоны. Зажигательные смеси и дубинки. На полном серьезе. С ними по-другому никак». Следователи сочли это «призывами к оказанию вооруженного сопротивления представителем власти».

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Утром 17 марта с обысками пришли как минимум по семи адресам, рассказал Чиков. Известно, что следственные действия прошли у автора антивоенного открытого письма студентов, выпускников и преподавателей Казанского федерального университета Вадима Хрущева, преподавателя философии КФУ Самсона Либермана, дизайнера студенческого интернет-журнала «Ветер» Анны Кацер, журналистки «Соты» Елены Изотовой, лидера казанского «Яблока» Руслана Зинатуллина, активистов Гульназ Равиловой и Андрея Бояршинова.

По данным « », Бояршинова после обыска увезли на допрос в статусе свидетеля, но когда он отказался отвечать на вопросы, активиста задержали как подозреваемого.

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