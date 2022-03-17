«Оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна». Дмитрий Медведев завел канал в телеграме и опубликовал там первый пост

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Заместитель председателя Совбеза РФ, бывший президент и премьер-министр Дмитрий Медведев завел канал в телеграме.

Канал был создан 16 марта, а утром 17 марта Медведев опубликовал первый пост — он был посвящен критике Запада и его отношения к России.

Оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна. Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом. Все это — причины того крайнего обострения международной ситуации, которое весь мир переживает в эти дни.

Медведев заявил, что Россия «искренне стремилась» к добрым отношениям с западными странами, но это не помешало «антирусской истерии», которая является «отнюдь не новым явлением».

Он выразил мнение, что Западу «нашу страну обязательно нужно загнать в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англо-саксонского мира», но что эти цели не будут реализованы, так как у России «достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны».

Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду. Нравственная сила и историческая правда, как и раньше, на нашей стороне!

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