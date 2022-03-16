В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Объявлена угроза цунами, два миллиона человек остались без электричества
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У северо-восточного побережья крупнейшего японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сообщает Reuters.
После землетрясения была объявлена угроза цунами; до настоящего момента сведений о разрушениях и жертвах не поступало.
В результате землетрясения без света остались около двух миллионов человек, в том числе 700 тысяч жителей Токио.
На АЭС «Фукусима-1», выведенной из строя несколько лет назад, сработала пожарная сигнализация. Специалисты исследуют объект.
В марте 2011 года в этом же регионе произошло землетрясение магнитудой 9,1. В результате последовавшего цунами погибли более 20 тысяч человек. Вызванная затоплением утечка на АЭС «Фукусима-1» стала крупнейшей радиационной аварией в мире со времен Чернобыля.