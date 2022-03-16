На украинском телеканале опубликовали призыв Зеленского к гражданам сложить оружие. Президент назвал это «детской провокацией»

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Днем 16 марта в эфире телеканала «Украина 24» появилась бегущая строка с призывом к украинцам «сложить оружие».

Обращение на украинском от имени Владимира Зеленского выглядело следующим образом:

Дорогие украинцы! Уважаемые защитники! Быть президентом оказалось не так уж легко. Я вынужден принять сложное решение. Сначала я решил вернуть Донбасс. Не вышло. Глядя правде в глаза, стало только хуже, значительно хуже.

Больше нет никакого завтра, как минимум для меня. Теперь я принимаю решение попрощаться с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям. На этой войне не стоит умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь делать то же самое.

Представители телеканала заявили, что это сообщение фейк и оно появилось в результате взлома российскими хакерами. Также хакерской атаке подвергся сайт украинского издания «Сегодня».

Президент Украины Владимир Зеленский тоже отреагировал на появление фейкового призыва, назвав его «детской провокацией».

«Я могу предлагать сложить оружие и возвращаться домой только военным РФ. Мы уже дома, мы защищаем своих детей, свои семьи. Так что никакое оружие мы складывать не собираемся до нашей победы», — заявил он в видеообращении, опубликованном в его соцсетях.

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