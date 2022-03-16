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Антон Долин ушел с поста главного редактора журнала «Искусство кино»

Источник: Антон Долин

Кинокритик Антон Долин больше не является главным редактором журнала «Искусство кино». Как написал 16 марта Долин в своем фейсбуке, журнал он не возглавляет «еще с прошлого понедельника», добавив, что такое решение было принято совместно с редакцией.

Новым редактором «Искусства кино» стал Станислав Дединский, исследователь и историк, автор и составитель нескольких книг, выпущенных под эгидой этого издания, сообщил Долин.

Антон Долин занимал пост главного редактора «Искусства кино» с июня 2017 года.

6 марта Долин сообщил, что покинул Россию, связав свой отъезд с войной в Украине.

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