Минобороны РФ: российские военные взяли под полный контроль территорию Херсонской области

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Российские вооруженные силы взяли под полный контроль территорию Херсонской области в Украине, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области. Группировка войск Донецкой народной республики, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов, взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое — Новоселовка-2», — заявил Конашенков.

В ведомстве также отчитались об уничтожении различной техники противника в воздухе и на земле, в частности четырех украинских штурмовиков Су-25, одного вертолета Ми-24 и пяти вертолетов Ми-8, которые находились в ангарах на военном аэродроме под Краматорском.

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Всего с начала войны российскими военными было уничтожено 156 беспилотных летательных аппаратов, 1306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1054 единицы специальной военной автомобильной техники, заявили в Минобороны РФ.

Ранее о том, что часть Херсонской области оккупирована российскими войсками, заявляли украинские власти. В частности, Херсонская областная прокуратура заявляла о планах России провести в регионе «незаконный референдум» и учредить «квазиреспублику» под названием . В связи с этим ведомство начало уголовное производство. Кроме того, сообщалось, что местных депутатов пытаются склонить к сотрудничеству с российскими военными.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

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