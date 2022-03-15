Байден утвердил финансирование Украины на 13,6 миллиарда долларов

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Президент США Джо Байден подписал закон о финансировании федеральной администрации на 1,5 триллиона долларов, сообщает The Hill.

«Я только что подписал двухпартийный законопроект о финансировании администрации, сохраняя правительство открытым и предоставляя Украине беспрецедентные 13,6 миллиарда долларов финансирования», — написал Байден в твиттере.

Бюджет рассчитан до сентября 2022 года. Проект закона согласовывали несколько месяцев. На прошлой неделе его представили в Конгресс США, где он прошел палату представителей и сенат при поддержке обеих партий.

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