Адвокатская палата Петербурга приостановила адвокатский статус Ивана Павлова

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Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга приостановил адвокатский статус петербургского юриста .

Павлов рассказал в своем телеграм-канале, что совет принял такое решение на основании того, что адвокат «якобы более полугода не способен был исполнять свои профессиональные обязанности».

Президент палаты специально предупредил меня, что под страхом полного лишения адвокатского статуса я теперь не имею права оказывать юридическую помощь подзащитным даже на бесплатной основе.

Павлов сообщил, что решение адвокатской палаты будет обжаловано. «А пока перехожу на тренерскую работу», — написал он в телеграме.

В январе квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга нашла нарушения в работе Павлова в рамках рассмотрения жалобы Минюста. Комиссия пришла к выводу, что из-за своего статуса «разыскиваемого лица» Павлов лишен возможности законно осуществлять адвокатскую деятельность в России, но продолжает называть себя защитником журналиста Ивана Сафронова, . Комиссия посчитала, что это вредит Сафронову.

В апреле 2021 года Ивана Павлова обвинили в разглашении тайны следствия по делу Ивана Сафронова. Адвокату грозило до трех месяцев ареста и лишение адвокатского статуса. Павлов уехал из России, заявив, что наложенные в связи с уголовным делом запреты сделали его работу невозможной. Павлова объявили в розыск и присвоили ему статус «иностранного агента».

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