В Москве впервые с начала войны в Украине арестовали россиянина, обвиняемого в государственной измене

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Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина России Юрия Абрамова по делу о государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе суда сообщили «Интерфаксу», что Абрамова арестовали 2 марта. Собеседник агентства рассказал, что мужчине предъявили обвинение по статье о государственной измене, которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

В чем именно обвиняют арестованного мужчину, неизвестно — материалы его дела засекречены. Судебное заседание о мере пресечения для обвиняемого прошло в закрытом режиме. Следствие это не комментировало.

ТАСС указывает, что это первый с начала «военной операции» в Украине известный случай об аресте гражданина России, обвиняемого в госизмене.

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