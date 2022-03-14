В Москве впервые с начала войны в Украине арестовали россиянина, обвиняемого в государственной измене
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Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина России Юрия Абрамова по делу о государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе суда сообщили «Интерфаксу», что Абрамова арестовали 2 марта. Собеседник агентства рассказал, что мужчине предъявили обвинение по статье о государственной измене, которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.
В чем именно обвиняют арестованного мужчину, неизвестно — материалы его дела засекречены. Судебное заседание о мере пресечения для обвиняемого прошло в закрытом режиме. Следствие это не комментировало.
ТАСС указывает, что это первый с начала «военной операции» в Украине известный случай об аресте гражданина России, обвиняемого в госизмене.