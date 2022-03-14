Собянин объявил об отмене масочного режима в Москве

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С 15 марта в Москве отменяется требование по использованию защитных масок в общественных местах, введенное из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в блоге мэра города Сергея Собянина.

Также отменяются другие обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и другие.

«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение… В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», — заявил Собянин.

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Требование об обязательном ношении масок в общественных местах Москвы для снижения распространения ковида действовало с весны 2020 года.

В конце февраля в Москве сняли часть ковидных ограничений, в том числе разблокировали транспортные карты пенсионеров и отменили требование об обязательной удаленке 30% работников. 3 марта в городе отменили QR-коды.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Москве выявили 957 новых случаев заболевания, умерли 44 заболевших. По всей стране за последние 24 часа зарегистрировано 41 055 случаев, 533 человека умерли. Общее число заболевших с начала наблюдений по России достигло 17 376 241 человека.

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