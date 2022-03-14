Фильм «Власть пса» получил главную награду Британской киноакадемии

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Драма «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли стала обладателем награды премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм. Об этом сообщается на сайте BAFTA.

Режиссера картины Джейн Кэмпион удостоили приза за лучшую режиссуру. Награду за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит («Король Ричард»). В аналогичной женской номинации отметили актрису Джоанну Скэнлан («После любви»).

Лучшим британским фильмом был признан «Белфаст» Кеннета Брана, победителем в категории «Лучший фильмом не на английском языке» стала драма из Японии «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути. Лучшей анимационной картиной стал мультфильм «Энканто» от студии Disney.

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