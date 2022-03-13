Компания Vans приостановила работу в России

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Компания по производству одежды и обуви Vans приостановила свою деятельность в России. Воскресенье, 13 марта, стало последним рабочим днем для всех фирменных магазинов Vans в стране, сообщила «Газете.ру» сотрудница одной из торговых точек.

Работники узнали о решении компании приостановить деятельность 12 марта, сказала собеседница издания. По ее словам, на время приостановки работы сотрудникам пообещали платить минимальную зарплату, «но без всяких бонусов».

На сайте интернет-магазина Vans сообщается, что компания «не может гарантировать доставку товаров покупателям в России», по этой причине заказ на сайте временно приостановлен.

Корпорация VF, которая владеет брендом Vans, сообщила 11 марта на своем сайте, что «в связи с эскалацией кризиса в Украине временно приостанавливает свою коммерческую деятельность в России». Компания отметила, что закроет магазины Vans, а также перестанет принимать заказы на сайте бренда The North Face.

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