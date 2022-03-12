В Воронеже при взрыве газа в девятиэтажном доме погибли два человека. Еще 113 человек эвакуировали

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Два человека погибли в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Воронеже. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе МЧС России.

Взрыв произошел ночью 12 марта в доме на улице Хользунова, сообщили в ведомстве. Из-за взрыва обрушился пол между третьим и четвертым этажами и начался пожар, который в итоге потушили.

Спасатели эвакуировали из дома 113 человек. Погибших, по предварительным данным, нашли в квартире, где произошло обрушение.

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