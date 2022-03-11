Зеленский: слова «гуманитарная катастрофа» стали синонимом слов «Российская Федерация»

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Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении к украинцам назвал слова «гуманитарная катастрофа» «полным синонимом двух других слов — Российская Федерация».

За минувшую ночь и утро оккупанты провели, как они говорят, «демилитаризацию» водопровода в Чернигове. Город остался без воды. Делаем все, чтобы восстановить водоснабжение. Из-за постоянных обстрелов в частях Сумской, Киевской, Донецкой областей нет электричества, да, есть проблемы с теплом, нет газа, воды. Это гуманитарная катастрофа.

Зеленский также прокомментировал планы российского руководства отправить в зону боевых действий «добровольцев» из Сирии.

Вот так российские войска относятся к украинцам. Вот так относятся к Донбассу, как они говорили, к русскоязычным людям, как они всем кричали, о «защите» которых в Москве столько всего наговорили. Ракеты, авиабомбы, артиллерия. А теперь вот еще сирийские наемники, которые вообще не различают, кто и на каком языке здесь разговаривает, в какую церковь ходит, какую партию поддерживал. Наемники, которые просто едут убивать на чужой — во всех смыслах этого слова — на чужой земле.

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