Оксимирон проведет серию антивоенных концертов «Russians Against War». Первый пройдет в Стамбуле
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Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) заявил, что проведет серию благотворительных концертов против войны в Украине. О запуске акции под названием «Russians Against War» он сообщил в своих соцсетях.
Уже больше двух недель идет война в Украине и при этом есть десятки миллионов русских, которые категорически несогласны с этой войной. Я считаю, что нужно как можно громче об этом сказать. И поэтому я объявляю серию своих благотворительных концертов, которая будет называться «Russians Against War».
Сейчас в России невозможно сделать антивоенный концерт, потому что, как бы безумно это не звучало, все антивоенное под запретом, введена тотальная цензура и всем, кто хоть как-то высказывается против этой войны, потенциально грозит уголовное преследование.
Осторожно. В видео присутствует мат.
Первый концерт в рамках акции «Russians Against War» пройдет 15 марта в Стамбуле. Он также будет транслироваться в YouTube, Twitch и Instagram.
Вся прибыль от концертов будет переведена в благотворительную негосударственную польскую организацию, помогающую детям украинских беженцев.
В начале марта у Оксимирона была запланирована серия концертов в Москве и Петербурге в поддержку первого за шесть лет альбома «Красота и уродство». После начала войны в Украине рэпер отложил эти выступления на неопределенный срок.