ФСБ: в России и Беларуси задержали группу подростков, которых заподозрили в рассылке писем о «минировании». Самому младшему из них 13 лет

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В России и Беларуси задержали восемь молодых людей в возрасте от 13 лет до 21 года, которых заподозрили в серии ложных сообщений о минировании детских садов, школ, торговых центров, зданий органов власти. Об этом РИА Новости рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Среди задержанных — двое 16-летних подростков из Подмосковья и Витебской области, которых следствие считает лидерами сообщества.

По данным МВД, молодые люди создали телеграм-канал, где принимали заказы на отправку ложных сообщений о минировании объектов в России, Беларуси и других государствах. Там же они публиковали отчеты о своих действиях.

Сообщается, что за последние три месяца подростки более 80 раз сообщили о «минированиях» и «нанесли существенный материальный ущерб». В ФСБ заявили, что сумма ущерба уточняется. Возбуждены уголовные дела по .

Сообщения о минировании регулярно поступают в школы, магазины, торговые центры и здания органов власти крупных городов России на протяжении нескольких последних лет, из-за чего людей из этих зданий приходится эвакуировать. До сих пор угрозы ни разу не подтверждались.

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