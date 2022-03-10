Зеленский подписал закон, позволяющий изымать российское имущество без компенсации
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий властям без компенсации изымать имущество, принадлежащее России или юридическим лицам, бенефициаром или учредителем которых является РФ.
Решение об изъятии будет вноситься правительством Украины в Совет национальной безопасности и обороны и утверждаться указом президента.
Принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов осуществляется без какой-либо компенсации (возмещения) их стоимости, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и Украинского народа.