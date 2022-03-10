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Зеленский подписал закон, позволяющий изымать российское имущество без компенсации

Источник: Верховная Рада

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий властям без компенсации изымать имущество, принадлежащее России или юридическим лицам, бенефициаром или учредителем которых является РФ.

Решение об изъятии будет вноситься правительством Украины в Совет национальной безопасности и обороны и утверждаться указом президента.

Принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов осуществляется без какой-либо компенсации (возмещения) их стоимости, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и Украинского народа.

Верховная Рада
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