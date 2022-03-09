Рогозин ограничил зарубежные поездки сотрудников «Роскосмоса» из-за «обострения геополитической обстановки» и санкций

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил исключить выезды работников организаций ракетно-космической промышленности за границу в командировки и по частным вопросам. Об этом РБК рассказал источник в космической отрасли.

По данным издания, Рогозин распорядился об этом 26 февраля в целях безопасности работников и во избежание негативных последствий в период их нахождения за рубежом. Согласно поручению, сотрудникам корпорации разрешается выезжать только в Казахстан и Беларусь по служебным вопросам.

В самом документе мера объясняется «обострением геополитической обстановки и санкционной политики, проводимой ведущими зарубежными государствами в отношении России и ее граждан», сообщает РБК.

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Источник РБК также рассказал, что Рогозин отменил отпуска сотрудников «Роскосмоса». «Введен мобилизационный принцип работы: все на местах, по итогам анализа ситуации, в том числе сути и последствий санкций, принимаются решения о смене приоритетов в работе предприятий и госкорпорации в целом», — сообщил он.

В пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили ограничение выездов за границу для сотрудников корпорации: «Да, такое поручение существует».

После начала российского вторжения в Украину США и Великобритания ввели санкции, в том числе затронувшие российскую космическую отрасль. Европейское космическое агентство отказалось от проведения телеконференции с «Роскосмосом».

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