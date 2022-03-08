Путин: семьи «с невысокими доходами» получат выплаты на детей 8-16 лет

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Российские семьи «с невысокими доходами», где есть дети в возрасте от восьми до 16 лет, будут получать выплаты от государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Международным женским днем, которое опубликовано на сайте Кремля.

Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае.

Какими именно должны быть доходы для получения новых выплат и какую сумму будет выплачивать государство, Путин не уточнил. Но заверил, что власти продолжат поддерживать семьи с детьми.

У нас уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.

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В поздравлении президент также упомянул о войне в Украине

Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные.

Ранее Минобороны России и сам Владимир Путин уже заявляли, что солдаты срочной службы не участвуют в войне в Украине. «В этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать, и не собираемся» — говорил президент России несколько дней назад.

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