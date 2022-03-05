Служба информации «Новой газеты» остановила работу из-за угрозы преследования по закону о «фейках»

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«Новая газета» временно отказалась от публикации новостей из-за угрозы уголовного преследования журналистов по про «фейки» о деятельности российской армии. Об этом говорится в заявлении службы информации издания.

К сожалению, как только законы военной цензуры вступят в силу, нам придется отказаться от публикаций сводок с фронтов. Мы больше не сможем правдиво рассказывать о боях в Украине, предоставляя слово обеим сторонам. <…> Мы продолжим собирать информацию. Но когда и в каком виде она будет опубликована — мы не знаем. <.>

С 00:00 в ночь с 4 на 5 марта «Новая газета» на время отказывается от формата новостных сообщений под угрозой уголовного преследования журналистов.

Просто потому, что законы военного времени с большей долей вероятности начнут действовать уже на рассвете. Мы обязательно придумаем, как выжить, не отправиться в колонию, и вернуться к вам в том же качестве и хоть с какими-то хорошими новостями.

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Накануне «Новая газета» сообщила, что удалит ряд материалов, связанных с войной в Украине, из-за принятия закона про «фейки». 5 марта на сайте издания вышел репортаж Елены Костюченко из Одессы, где, в частности, вместо слова «война» используется фраза «слово, запрещенное в России».

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