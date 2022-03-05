Дело Ивана Сафронова направлено в суд
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Генпрокуратура объявила, что дело журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, направлено в суд.
По утверждению ведомства, следствием «документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации».
«Собранные сведения он систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами — участниками блока НАТО против безопасности РФ. Документально установлено, что незаконные действия совершались Сафроновым на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования», — заявили в прокуратуре.
Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Дважды, как отмечали его защитники, журналист отказывался заключить сделку со следствием.
Ранее Лефортовский суд ограничил Сафронова и его адвокатов в сроках ознакомления с материалами дела и не позволил свободно делать выписки.