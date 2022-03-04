ЦБ снизил с 30% до 12% комиссию при покупке валюты через брокеров. Торги на фондовом рынке вновь отменили

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Банк России объявил, что снижает до 12% комиссию для физических лиц на покупку иностранной валюты через брокеров. Такой же уровень комиссии устанавливается для юридических лиц.

По данным регулятора, это сделано после дополнительного анализа ситуации «для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности».

О введении комиссии при покупке валюты на бирже ЦБ сообщал накануне, 3 марта. Размер комиссия был установлен на уровне 30%. Введение комиссии регулятор обосновывал тем, что она «выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты».

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Также Центробанк сообщает, что уже пятый день подряд не возобновит торги на Московской бирже в секции фондового рынка.

Торги на валютном и денежном рынках пройдут с 10 до 19 часов.

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