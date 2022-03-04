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Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на 5 марта, сообщается на сайте регулятора. Так, доллар будет стоить 105,8124 рубля, евро — 116,5312.

На 4 марта официальный курс доллара был установлен ЦБ на отметке 111,7564 рубля, что на 5,9 рубля выше завтрашнего, курс евро — 124,0161 рубля (на 7,48 рубля выше завтрашнего).

Курсы валют начали резко расти на фоне вторжения России в Украину и последовавших за этим антироссийских санкций. Так, 28 февраля, на первой сессии на Московской бирже после вступления в силу новых ограничений, курсы доллара и евро достигли исторических максимумов.

В тот же день ЦБ отменил утренние и вечерние торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи до 5 марта. В эти дни торги будут проходить только с 10:00 до 19:00 мск. На рынке акций торги также не проводятся.

Президент России Владимир Путин подписал несколько указов о стабилизации экономического положения, в том числе ограничив вывод наличной и безналичной валюты за границу. 3 марта ЦБ предписал брокерам брать комиссию не менее 30% при покупке валюты на бирже физическими лицами. На следующий день регулятор объявил, что снижает комиссию до 12%.

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