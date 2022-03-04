Гастрономический гид Michelin заморозил проекты в России из-за войны в Украине

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Команда гастрономического гида Michelin решила приостановить деятельность в России на фоне войны в Украине, сообщается на сайте французской компании.

В контексте текущего кризиса авторы путеводителя решили не продвигать Москву как направление, отказались обновлять подборку ресторанов города и публиковать материалы о них в соцсетях, на сайте и приложении гида. Кроме того, российские проекты гида Michelin решили заморозить.

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Гид Michelin — самый престижный в мире гастрономический рейтинг. Michelin присуждает звезды ресторанам с хорошей кухней с 1920-х годов. Осенью 2021 года в московском путеводителе было 69 ресторанов, девять из них получили звезды Michelin.

Многие западные компании стали ограничивать или прекращать работу с Россией после вторжения в Украину и введенных из-за этого экономических санкций.

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