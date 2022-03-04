Дмитрий Гудков сообщил, что к нему домой в Москве пришли полицейские

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Полицейские пришли домой к политику Дмитрию Гудкову в Москве. Об этом он сам рассказал в своем телеграм-канале.

«Ко мне домой в Москве пришли менты. По всем возможным адресам, которые смогли придумать. 6 марта — антивоенная акция. И вот они бегают по тем, на кого в прошлые годы составляли протоколы, и предупреждают: „Не смейте требовать мира! Путину нужна кровь!“» — говорится в сообщении политика.

В июне 2021 года Дмитрий Гудков уехал из России в Украину, опасаясь ареста. Это произошло вскоре после того, как у политика, членов его семьи и соратников прошли обыски по делу о долге за аренду помещения. Самого Гудкова задержали. Он провел два дня в полиции, после чего был отпущен без предъявления обвинения.

После начала войны в Украине Гудков вошел в состав Антивоенного комитета России вместе с другими российскими оппозиционерами и общественными деятелями, которые находятся в эмиграции. Они призвали мировое сообщество объявить «военными преступниками» и «нарушителями международного права» политическое руководство России, отдавшее приказ о вторжении в Украину.

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