ГСЧС Украины сообщила о гибели более 2000 мирных жителей за время войны. Потом эти данные удалили

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Обновление. Из поста в фейсбуке ГСЧС, в котором сообщалось о гибели 2000 человек, были убраны эти данные. Позже в ведомстве заявили, что это «оценочные данные» и точной информацией о погибших они не располагают.

За время войны в Украине погибли более 2000 мирных жителей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Десять спасателей, говорится в заявлении, погибли при выполнении своих обязанностей.

Власти РФ утверждают, что российские военные наносят лишь высокоточные удары по объектам инфраструктуры в целях сохранения жизней мирных жителей. Однако есть множество свидетельств обстрелов и жилых кварталов украинских городов, в том числе кассетными боеприпасами с большой зоной поражения.

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