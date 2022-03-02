«Аэрофлот» анонсировал специальные рейсы для вывоза россиян из Европы

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Компания «Аэрофлот» анонсировала специальные рейсы для вывоза россиян из стран Евросоюза, закрывшего воздушное пространство для самолетов из России из-за вторжения в Украину.

3 марта в 13:05 компания совершит рейс из Софии, 4 марта в 14:45 — из Ларнаки (рейс в Ларнаку вылетит из Москвы в 10:10). Воспользоваться этими рейсами смогут «граждане РФ, имеющие на руках билеты „туда-обратно“ любой российской авиакомпании, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась».

«Аэрофлот» также заявил, что прорабатывает с Росавиацией возможность выполнения рейсов из Парижа и Будапешта 3 марта и из Женевы, Мюнхена и Амстердама 6 марта.

Ранее Ростуризм и Росавиация заявили, что «идет процесс согласования специальных гуманитарных рейсов» со странами, закрывшими свое воздушное пространство для России, но из-за длительности этого процесса призвали возвращаться в Россию самостоятельно туристов, которые имеют такую возможность.

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