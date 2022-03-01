Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 8 марта

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Запрет на полеты в аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

«Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении ведомства.

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24 февраля после начала войны в Украине Росавиация приостановила работу 11 аэропортов юга и центральной части России до 2 марта. В тот же день прекратили работу аэропорты Орла, Астрахани и Волгограда.

На фоне российского вторжения в Украину Великобритания, Евросоюз и еще несколько стран закрыли для самолетов из России свое воздушное пространство. Росавиация в ответ запретила полеты в Россию авиакомпаниям 37 стран.

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Война Российское вторжение в Украину. Шестой день. Онлайн «Медузы»

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Война Российское вторжение в Украину. Шестой день. Онлайн «Медузы»

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